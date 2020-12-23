Лицей №9, где были зафиксированы поборы, меняет название

У пермского лицея №9 появится новое название «Дельта». Как сообщили в администрации Перми, новая вывеска уже появилась на фасаде лицея. Сейчас завершается юридическое оформление процедуры. Также для учреждения разработают новую программу развития. Её главная идея – создание расширенной и вариативной образовательной среды.Как рассказали в лицее №9, новый бренд образовательного учреждения был единодушно поддержан педагогами, родителями и учениками. Знак «Дельта» означает «приращение». По словам руководства учреждения, это увеличение знаний, умений, навыков, компетенций, то есть новый виток развития, постоянное улучшение предыдущих результатов.Ранее в лицее предметом углубленного изучения была только математика, а теперь к ней добавился ещё и английский язык. Также в школе появился второй язык для изучения – китайский. Со следующего учебного года углубленно будет изучаться информатика и IT-технологии, а через год – добавится обществознание.Напомним, в марте этого года департамент образования города Перми закончил проверку лицея №9. Причиной послужило заявление отца одного из учеников в эфире федерального телеканала о поборах в учебном заведении. По словам мужчины, каждый родитель должен был сдать по 1200 рублей на приобретение учебников и линолеума. После скандала, глава Перми временно отстранил директора лицея, депутаты гордумы Ирину Горбунову от руководства учебным заведением. Проверка выявила факты поборов, однако происходили они еще до назначения Горбуновой на эту должность. Поэтому к ответственности привлекли не директора, а ее заместителя, объявив ей выговор.