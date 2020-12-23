← В Заксобрании прошло итоговое заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона
На маршруте «Ласточки» из Перми в Краснокамск построят высокие платформы
Кроме того, соглашение предусматривает проработку создания кругового движения с использованием в центральной части города только инновационных поездов "Ласточка", а также переустройство железнодорожного путепровода над ул. Дзержинского.
Помимо этого в соглашении прописана возможность формирования регионального заказа на пригородные перевозки до 2030 года с использованием не менее 20 составов поездов «Ласточка» или других современных типов подвижного состава.
Речь идет о возможности, например, организации маршрутов в Краснокамском городском округе, микрорайоне Закамск и правобережной части города Перми. В том числе с созданием соединительных скоб на станциях Оверята, Курья, Пермь-Сортировочная и Левшино для оптимизации данных направлений.
Один из важных пунктов соглашения касается строительства пассажирских платформ высокого типа в Пермской агломерации, в том числе на условиях равного софинансирования на направлениях «Пермь-Краснокамск» (4 платформы на станциях Краснокамск, Рейд, Шоссейная, Никитино), «Пермь-Закамск» (5 платформ на станциях Закамск, Химград, Ласьвинская, Сысольская, Светлогорская), а также на остановочных пунктах Железнодорожный, Пермь-Сортировочная, Промучасток и на правом берегу Камы с рабочими названиями: «Город Сердца», «Сосновый бор», «Комплекс ППИ», «Водолеево». Высокие платформы сделают посадку и высадку пассажиров более комфортной: пассажирам не придется подниматься по ступеням, достаточно будет просто шагнуть с платформы в вагон электрички.
Прописаны в соглашении также новые проекты развития пригородного сообщения на таких направлениях, как «станция Бахаревка – предприятия Свердловского района города Перми», «станция Ляды – предприятие ПАО «Протон-ПМ», «станция Кабельная – предприятие ООО «Камкабель», «станция Ярино – станция Добрянка», «станция Чусовская – станция Губаха», «станция Пермь I – станция Чусовская», «станция Пермь I – станция Углеуральская».
Есть в соглашении и пункт о ТПУ Пермь-II. «РЖД» берет на себя обязательства провести реконструкцию существующей инфраструктуры вокзального комплекса станции Пермь II с созданием комплексного транспортно-пересадочного узла с общественно-деловыми функциями.Второе соглашение, подписанное между Пермским краем и филиалом «РЖД» касается проекта детской железной дороги, который входит в перечень проектов к юбилею краевой столицы.
Оно подразумевает работы по проектированию и строительству объектов ДЖД, оснащение необходимым оборудованием железнодорожного вокзала станции Пермь-I, приобретение подвижного состава, реализацию на объектах детской железной дороги дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей.
Также в соглашении прописано и создание на базе ДЖ детского технопарка Кванториум по модели «Мини».
В еще одном пункте соглашения прописано использование одного из корпусов завода им. А.А. Шпагина в качестве объекта инфраструктуры Детской железной дороги и его передача в безвозмездное пользование ОАО «РЖД» по адресу ул. Советская д.1, литер П. Там должна разместиться учебно-материальная база Детской железной дороги. Предполагается, что капитальный ремонт здания ляжет на плечи бюджета региона.
Согласно соглашению, после реализации проекта Детская железная дорога будет включена в государственные программы Пермского края как социально значимый объект.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Заксобрании прошло итоговое заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона
Прокуратура проводит проверку в связи с нарушением прав жителей Всеволодо-Вильвы
В селе Стряпунята открылся новый Дом культуры
«Доступная среда» доступна не для всех
Дмитрий Самойлов назначен заместителем председателя Правительства Пермского края
В Перми собирают подарки для бездомных людей
В городских лесах Перми ловят елочных браконьеров
Медики «Выездной поликлиники» обследовали более 2 тысяч детей
В Перми прошла церемония вручения «Золотой Маски»
Время держать ответ. Итоги марафона «Дума онлайн»
Добавить комментарий: