На маршруте «Ласточки» из Перми в Краснокамск построят высокие платформы

Сегодня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали два соглашения о сотрудничестве региона и ОАО «РЖД».​ ​ Документы направлены на развитие проектов в сфере железнодорожного транспорта на территории Пермского края: пригородного сообщения и строительство детской железной дороги.Первое соглашение касается пассажирских железнодорожных перевозок на территории Пермского края, в том числе с использованием электропоездов «Ласточка». По соглашению стороны будут развивать и модернизировать железнодорожную инфраструктуру для пассажиров – вокзалы и остановки, а также производственные мощности для обслуживания «Ласточек». Речь идет, например, о​ реконструкции моторвагонного депо на станции Пермь-II. Предполагается, что к 2030 году оно сможет обслуживать 130 составов «Ласточка» различных модификаций, курсирующих на Свердловской железной дороге и других полигонах железных дорог.Кроме того, соглашение​ предусматривает​ проработку​ создания​ кругового​ движения с использованием в​ центральной части города только инновационных поездов "Ласточка", а также​ переустройство железнодорожного путепровода над ул. Дзержинского.Помимо этого в соглашении прописана возможность формирования регионального заказа на пригородные перевозки до 2030 года с использованием не менее 20 составов поездов «Ласточка» или других современных типов подвижного состава.Речь идет о возможности, например, организации маршрутов в Краснокамском городском округе, микрорайоне Закамск и правобережной части города Перми. В том числе с​ созданием соединительных скоб на станциях Оверята, Курья, Пермь-Сортировочная и Левшино​ для оптимизации данных направлений.Один из важных пунктов соглашения касается строительства пассажирских платформ высокого типа в Пермской агломерации, в том числе на условиях равного ​ софинансирования на направлениях​ «Пермь-Краснокамск» (4 платформы на станциях Краснокамск, Рейд, Шоссейная, Никитино), «Пермь-Закамск» (5 платформ на станциях Закамск, Химград, Ласьвинская, Сысольская, Светлогорская), а также на остановочных пунктах Железнодорожный, Пермь-Сортировочная, Промучасток и на правом берегу Камы с рабочими названиями: «Город Сердца», «Сосновый бор», «Комплекс ППИ», «Водолеево».​ Высокие платформы​ сделают посадку и высадку пассажиров​ более комфортной: пассажирам не придется подниматься по ступеням, достаточно будет просто шагнуть с платформы в вагон электрички.Прописаны в соглашении также новые проекты развития пригородного сообщения на таких направлениях, как «станция Бахаревка – предприятия Свердловского района города Перми», «станция Ляды – предприятие ПАО «Протон-ПМ», «станция Кабельная – предприятие ООО «Камкабель», «станция Ярино – станция Добрянка», «станция Чусовская – станция Губаха», «станция Пермь​ I​ – станция Чусовская», «станция Пермь​ I​ – станция Углеуральская».Есть в соглашении и пункт о ТПУ Пермь-II. «РЖД» берет на себя обязательства провести реконструкцию существующей инфраструктуры вокзального комплекса станции Пермь II с созданием комплексного транспортно-пересадочного узла с общественно-деловыми функциями.Второе соглашение, подписанное между Пермским краем и филиалом «РЖД» касается проекта детской железной дороги, который входит в перечень проектов к юбилею краевой столицы.Оно подразумевает работы по проектированию и строительству объектов ДЖД, оснащение необходимым оборудованием железнодорожного вокзала станции Пермь-I, приобретение подвижного состава,​ реализацию на объектах детской железной дороги дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей.Также в соглашении прописано и создание на базе ДЖ​ детского технопарка Кванториум по модели «Мини».В еще одном пункте соглашения​ прописано​ использование одного из корпусов завода им. А.А. Шпагина в качестве объекта инфраструктуры Детской железной дороги и его передача в безвозмездное пользование ОАО «РЖД»​ по адресу ул. Советская д.1, литер П. Там должна разместиться учебно-материальная база Детской железной дороги. Предполагается, что капитальный ремонт здания ляжет на плечи бюджета региона.Согласно соглашению, после реализации проекта Детская железная дорога будет включена в государственные программы Пермского края как социально значимый объект.