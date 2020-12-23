В Заксобрании прошло итоговое заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона
В краевом парламенте прошло заключительное в этом году заседание Совета представительных органов муниципальных образований региона. В режиме видео-конференц-связи участники обсудили итоги дорожного ремонта, газификации, особенности обучения школьников и студентов и другие вопросы. Свои доклады представили руководители профильных ведомств.
Так, в Минтрансе рассказали о том, что в 2020 году построено либо реконструировано более 20 километров дорог и отремонтировано 994 км. Объём дорожного фонда превысил 18 млрд рублей, также муниципалитетам выданы субсидии более 6 млрд. На всех этапах качество работ и сроки контролировали при участии депутатов краевого Законодательного собрания.
Игорь Потанин, депутат думы Верещагинского городского округа: "Выезжали в места проведения ремонтных работ, контролировали качество. И в случае обнаружения каких-то недостатков, подрядчику приходилось некоторые участки переделывать. Сегодня у нас мощное Законодательное собрание, которое чётко держит руку на пульсе и в курсе всех вопросов и проблем. Не только знает эти проблемы, но и успешно их решает".Также обсудили вопросы газификации. В этом году построено 39 газопроводов протяжённостью 600 километров. Газ появился у 22 тысяч человек. Участники встречи договорились о продолжении совместной работы по этому и другим вопросам, а следующее заседание назначили на февраль. Спикер краевого парламента и председатель Совета Валерий Сухих поздравил коллег с 20-летием совместной работы и отметил эффективность тесного взаимодействия между разными уровнями и ветвями власти.
Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: "Мы ещё раз убедились, что это очень интересная, важная и нужная площадка - и не только для депутатов местного уровня, но и для руководителей исполнительных органов государственной власти, правительства и губернатора Пермского края".
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