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Прокуратура проводит проверку в связи с нарушением прав жителей Всеволодо-Вильвы
Прокуратура г. Александровска проверила информацию, размещенную в сети Интернет о нарушении прав граждан, проживающих в п. Всеволодо-Вильва, на благоприятные и безопасные условия проживания. Установлено, что в результате регулярных разливов реки Сюрья, находящиеся в пойме (низине) водного объекта дома регулярно подвергаются подтоплению.
В ходе проведенных надзорных мероприятий выяснилось, что 16.12.2020 жители поселка, проживающие по ул. Студенческая, д. 2а, сообщили в дежурную службу о затоплении придомовой территории и надворных построек. Вследствие замерзания воды одна из местных жительниц лишилась возможности пользоваться данными строениями.
В этот же день администрацией Александровского муниципального района незамедлительно организованы мероприятия с целью понижения уровня воды в р. Сюрья: убраны бетонные конструкции из русла и прочищены водопропускные трубы ниже по течению. После чего работниками управляющей компании МКП ВВГП «Вильва-Водоканал» проведены работы по уборке образовавшейся наледи, препятствующей пользованию местной жительницей находящимися на земельном участке строениями.
Сегодня, 23.12.2020 состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в части принятия мер по факту подтопления придомовой территории дома, расположенной в зоне разлива реки, на которой будут присутствовать представители прокуратуры.
"Ранее в июле 2017 года, в ноябре 2019 года и апреле 2020 года Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура и прокуратура г. Александровска проводили проверочные мероприятия в связи с неоднократными обращениями граждан, бездействием администрации Александровского муниципального района и Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Однако вопрос по предотвращению негативного воздействия вод реки Сюрьи на территорию населенного пункта пос. Всеволодо-Вильва до настоящего времени не решен, что нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду и безопасные условия их проживания. В настоящее время указанная информация также направлена в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Проверочные мероприятия продолжаются", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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