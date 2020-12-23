В Краснокамском городском округе в селе Стряпунята открылся новый Дом культуры. Универсальный - лекторий, концертная площадка и кинотеатр в одном здании. И это лишь один из результатов сотрудничества, соглашение о котором пермские нефтяники подписали с 25-ю муниципалитетами края.С раннего утра в Доме культуры села Стряпунята идут занятия. Саша проводит здесь все свободное время. Записалась на все кружки.Александра Кузнецова: "Мы здесь танцуем, поем, репетируем".Сегодняшнее занятие ребятам запомнится надолго. В гости приехал губернатор Дмитрий Махонин. Дом культуры в Стряпунятах сделан универсальным. Зрительный зал уже опробовали в качестве лектория, концертной площадки и даже кинотеатра. Комната, где сейчас рукоделием занимаются дети, через час уже станет танцевальным классом. Просторное фойе, как положено, начинается с гардероба.Елена Шафиева, директор МАУ «Краснокамский культурно-досуговый центр»: "Фойе, конечно, это называется фойе, но это будет многофункциональный зал, так скажем. Это и для семейных торжеств, и для самых крупных мероприятий, и для детских игровых площадок".Здание Дома культуры было возведено буквально за полгода. Вместе с благоустройством. Все благодаря тому, что это типовой проект, уже отработанный в Прикамье.Точно такой же ДК в сентябре открыл свои двери в деревне Ашша в Чернушинском округе. Все в рамках соглашения о сотрудничестве между администрацией Пермского края и компанией «ЛУКОЙЛ», которое подписывается ежегодно. Глава региона отметил, что такой совместный, комплексный подход позволяет развивать сельские территории и делать жизнь людей более комфортной.Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Все проекты, которые были намечены, они все сданы, реализованы, поэтому жители края могут быть спокойны и довольны. Мало того, уже сейчас идет проработка нового соглашения. Именно наполнение объектами, и я думаю, что уже с 10-го, максимум 20 января, наши работники приступят к реализации этих планов".В Пермском крае компания «ЛУКОЙЛ» подписывает соглашение о сотрудничестве с 25-ю муниципалитетами. ДК в Стряпунятах — наглядный пример того, что получается в итоге. Это теперь настоящий центр культуры, объединяющий 22 населенных пункта.