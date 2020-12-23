«Доступная среда» доступна не для всех

Доступная среда для особенных людей стала темой номер один на заседании Совета глав Пермского края. И с поставленными задачами справляются далеко не все.В свои 9 лет Арсению Наслодину трудно общаться. Осенью этого года мама записала особенного ребёнка в детскую школу искусств. В программе — лепка из глины, музыка и физкультура.Ольга Наслодина, мама: "Здесь среда богаче, здесь есть специальные кабинеты. Занятия для мелкой моторики, для крупной моторики".Сегодня в школе искусств посёлка Звездный занимаются больше 600 детей. Около 20 из них имеют нарушения здоровья.Галина Мохова, директор детской школы искусств в ЗАТО Звездный: "Если он плохо видит, вот мнемосхема, где он находится, человек сориентироваться всё равно сможет".В этом году учреждение стало лучшим среди 37 территорий Прикамья по качеству доступной среды в дополнительном образовании.Галина Мохова, директор детской школы искусств в ЗАТО Звездный: "Доступная среда нужна лишь только для того, чтобы нашим детям было комфортно". Школа — лишь малая часть внимания к особенным людям. В 2018-м поселковый сквер стал лучшей рекреационной зоной для инвалидов в Прикамье. В прошлом году обновили библиотеку, а в этом - местный Дом культуры.В этом году Дворец культуры в посёлке Звездный стал седьмым из восьми приоритетных объектов полностью адаптированных для инвалидов. Здесь есть новые санузлы, тактильные направляющие. Гордость ДК — специальный подъемник.Посёлок Звездный — один из лидеров по качеству доступной среды в Пермском крае, подчеркивает губернатор Дмитрий Махонин на профильном Совете глав муниципалитетов. В этом году краевой показатель доступных объектов в территориях составляет 65%. 27 муниципалитетов с задачей справились. Звездный, Кудымкар, Кизел, Соликамск, Губаха. Впрочем, 20 районов нужных показателей не достигли. Это Александровский, Бардымский, Уинский районы, в том числе, город Пермь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Нам нужно сделать так, чтобы все возможные условия были созданы, чтобы люди максимально приблизили свой образ жизни к нормальному образу жизни. Мы обязательно будем проверять исполнение наших поручительских решений, о чем мы с вами сегодня договоримся".