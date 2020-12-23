Дмитрий Самойлов назначен заместителем председателя Правительства Пермского края
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Дмитрий Иванович будет курировать направления образования и науки, культуры и спорта в Пермском крае. Кроме того, большой объем работы связан с организацией празднования краевой столицы. Рассчитываю, что серьезный опыт руководства краевой столицей поможет реализовать ему все проекты и мероприятия».
Исполняющей обязанности министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности назначена Лариса Геннадьевна Ведерникова. Ранее она занимала должности заместителя главы Перми, заместителя министра по управлению имуществом региона. Лариса Ведерникова зарекомендовала себя как опытный и квалифицированный руководитель, сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.
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