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Дмитрий Самойлов назначен заместителем председателя Правительства Пермского края

На заседании правительства глава Прикамья Дмитрий Махонин представил заместителя председателя Правительства Пермского края. На должность вице-премьера назначен Дмитрий Иванович Самойлов. Ранее он в течение 7 лет занимал должность главы города Перми.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Дмитрий Иванович будет курировать направления образования и науки, культуры и спорта в Пермском крае. Кроме того, большой объем работы связан с организацией празднования краевой столицы. Рассчитываю, что серьезный опыт руководства краевой столицей поможет реализовать ему все проекты и мероприятия».
Исполняющей обязанности министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности назначена Лариса Геннадьевна Ведерникова. Ранее она занимала должности заместителя главы Перми, заместителя министра по управлению имуществом региона. Лариса Ведерникова зарекомендовала себя как опытный и квалифицированный руководитель, сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

Опубликовано: 23.12.2020 в 11:15 в рубрике - Вести Пермь

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