← В городских лесах Перми ловят елочных браконьеров
Дмитрий Самойлов назначен заместителем председателя Правительства Пермского края →
В Перми собирают подарки для бездомных людей
Всего планируется собрать 450 подарков для тех, кто остался без дома: для жильцов 2-х государственных приютов (на Героев Хасана 47в и Таборской 22а), зимней палатки обогрева и подопечных дневного центра Территория передышки.
Для подарков собирают:
— 450 упаковок любых конфет / вафель / вкусного печенья
— 450-900 мандаринов
— 450 банок тушенки или других консервов с ключом
— новогодние открытки с тёплыми пожеланиями
— тёплые носки и варежки / перчатки
Можно передать уже готовый упакованный подарок или любые составляющие для подарков до 25 декабря в один из пунктов сбора подарков.
Дневной центр "Территория передышки" расположен по адресу ул. Луначарского, 130 (вход с обратной стороны от подъездов (со стороны Крисанова), вход посередине дома). Понедельник — пятница с 10 до 19. Телефон: +7 (922) 364-39-30
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В городских лесах Перми ловят елочных браконьеров
Медики «Выездной поликлиники» обследовали более 2 тысяч детей
В Перми прошла церемония вручения «Золотой Маски»
Время держать ответ. Итоги марафона «Дума онлайн»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.12.2020
В Краснокамске осуждена бухгалтер школы, присвоившая более 2,7 млн рублей
Чудеса пиротехники выбираем правильно
ПГАТУ назван лучшим вузом по организации работы студотрядов
Жителей края предупредили о гололеде и снегопадах
В Нытвенском районе на трассе М7 "Волга" произошла серия ДТП
Добавить комментарий: