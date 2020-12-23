В Перми собирают подарки для бездомных людей

Дневной центр помощи людям в беде "Территория передышки" объявила о старте акции по сбору подарков для бездомных людей.Всего планируется собрать 450 подарков для тех, кто остался без дома: для жильцов 2-х государственных приютов (на Героев Хасана 47в и Таборской 22а), зимней палатки обогрева и подопечных дневного центра Территория передышки.Для подарков собирают:— 450 упаковок любых конфет / вафель / вкусного печенья— 450-900 мандаринов— 450 банок тушенки или других консервов с ключом— новогодние открытки с тёплыми пожеланиями— тёплые носки и варежки / перчаткиМожно передать уже готовый упакованный подарок или любые составляющие для подарков до 25 декабря в один из пунктов сбора подарков.Дневной центр "Территория передышки" расположен по адресу ул. Луначарского, 130 (вход с обратной стороны от подъездов (со стороны Крисанова), вход посередине дома). Понедельник — пятница с 10 до 19. Телефон: +7 (922) 364-39-30