В городских лесах Перми ловят елочных браконьеров

В городских лесах Перми усилено патрулирование для предотвращения незаконной вырубки елей. Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию, в предновогодние дни для защиты хвойных деревьев от незаконной вырубки лесники перешли на ежедневное патрулирование лесных массивов.Согласно действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов запрещена рубка деревьев, в том числе хвойных пород. Чтобы предотвратить незаконную вырубку, лесничие проводят регулярные обходы и объезды лесных участков совместно с сотрудниками полиции.Напомним, российское законодательство предусматривает ответственность за незаконную рубку хвойных деревьев. Предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.