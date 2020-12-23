В городских лесах Перми ловят елочных браконьеров
Согласно действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов запрещена рубка деревьев, в том числе хвойных пород. Чтобы предотвратить незаконную вырубку, лесничие проводят регулярные обходы и объезды лесных участков совместно с сотрудниками полиции.
Напомним, российское законодательство предусматривает ответственность за незаконную рубку хвойных деревьев. Предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку.
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