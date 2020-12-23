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Медики «Выездной поликлиники» обследовали более 2 тысяч детей
В текущем году врачи «выездной поликлиники» Краевой детской клинической больницы осмотрели более двух тысяч детей из 32 территорий Прикамья. Впервые диагноз был установлен в 381 случае. Специалисты отмечают, что в этом вопросе наблюдается положительная динамика, все чаще пациенты обращаются за помощью своевременно и благодаря слаженной работе врачей удается оперативно поставить диагноз, назначить необходимое лечение.
Сочетание телемедицины и работы Выездной поликлиники оказалось эффективным. Практически еженедельно врачи амбулаторно-поликлинического звена Краевой детской клинической больницы посещали разные медучреждения территорий Прикамья, чтобы провести максимально возможное количество консультаций детям с особой патологией, которым требовался личный осмотр. В начале 2021 года бригада узких специалистов посетит Рудничный и Осинский детские дома.
Сейчас ведется сбор заявок от территорий на выездную работу Краевой детской клинической больницы, после чего будет составлен план на следующий год.
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