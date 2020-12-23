В Перми прошла церемония вручения «Золотой Маски»

Церемония вручения престижной театральной премии «Золотая Маска» прошла в Перми, в пермском Театре-Театре.Патефон и странная форма, сцена, меняющая конфигурацию, а главное - много музыки и пения - зрителей Театра-Театра приглашают в путешествие по выдуманной стране. Ведь сами создатели называют мюзикл «Винил» рок-н-рольным фэнтези. Когда путешествие заканчивается, аплодисменты кажутся бесконечными.

И сюрприз для зрителей - сцена превращается в место чествования лучших. Престижную театральную премию «Золотая маска» вручают лауреатам глава региона Дмитрий Махонин и президент премии, знаменитый актёр Игорь Костолевский.

Игорь Костолевский, президент Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: "Пермь регулярно получает эти премии - и спасибо вам! И я счастлив, что сегодня нахожусь на этой сцене!"«Винил» Бориса Мильграма в этом году собрал наибольшее количество масок - пять. Жюри оценило саму постановку, кроме того, премию получили дирижёр Татьяна Виноградова, и актёры Анна Огорельцева, Илья Линович и Марат Мударисов, который, переведя дух, поделился впечатлениями от события.

Марат Мударисов, актёр: "Когда я получил её, я потерял дар речи, повторюсь, я мечтал об этой «Золотой Маске». Думал, как буду говорить речь, и вот внезапно она ко мне пришла!"

Ещё две маски забрал Оперный театр - Полина Булдакова получила премию за роль в «Баядерке», а Алексей Хорошев за световое решение балета «Шахерезада». Это серьёзное достижение, за которым стоит труд многих людей - артистов, режиссёров, художников, хореографов, музыкантов. Вообще, за всё время существования премии театры Прикамья номинировались на «Золотую Маску» 261 раз.

В этом году не было торжественного закрытия фестиваля в Москве - итоги подводили в формате онлайн-трансляции. А Пермь оказалась исключением в почётном списке. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "От всей души поздравляю наших замечательных артистов, постановщиков. Я всех нас сегодня поздравляю с замечательным событием!"

И ещё новость для театралов: Дмитрий Махонин обсудил с Игорем Костолевским проведение «Золотой маски» в Перми в год 300-летия - в планах сыграть фестивальные спектакли на сценах пермских театров.