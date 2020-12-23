Время держать ответ. Итоги марафона «Дума онлайн»

Такого шквала вопросов не ожидали. Накопились они за время ограничения личных приемов граждан, а накануне их задавали дистанционно в рамках марафона "Дума онлайн" в Перми. Борис Подвинцев в доме по ул. Сибирская, 63 живёт уже более 50 лет. Благодаря активной позиции таких, как он, жильцов, удалось отреставрировать фасад здания и организовать детскую площадку. Но проблемы остались - разбитый тротуар и развалины на пепелище в междворовом периметре.

Борис Подвинцев: "Просто эти сооружения могут обвалиться и нарушить теплотрассу. Видите, пар идёт. Надо специальной организации это дело сносить. Поэтому должны заниматься администрация города".

Эти чаяния Борис Александрович и высказал в ходе телефонного марафона «Дума онлайн». Вопросы пришлись по адресу - Наталья Мельник, избранный депутат от 18-го округа.Наталья Мельник, председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам: "Услышала, Борис Александрович, ещё раз обратимся к собственникам и заставим их довести дело до конца".

На звонки пермяков в call-центре депутаты Пермской городской думы отвечали в режиме марафона, с 9.00 утра и до 18.00 вечера.

Из-за пандемии коронавируса личное общение с депутатами весьма ограничено. Особенно это касается людей старшего возраста, поэтому и придумали акцию «Дума онлайн». Обратиться к парламентарию можно целый рабочий день, не нарушая мер безопасности.

Михаилу Черепанову достались вопросы о стихийных парковках, нечищеных тротуарах, отсутствии дорожных знаков и мусорных контейнеров в жилых секторах. Обращение, конечно, не гарантирует мгновенного решения проблемы. Но на контроль его возьмут точно. Михаил Черепанов, председатель комитета Пермской городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории: "Мы запрос сделаем в администрацию района, в отдел благоустройства, на Ракинцева выйдем, пообщаемся с Валерием Васильевичем, всем уполномоченным лицам передадим информацию".

Прямые линии в городском call-центре проходят еженедельно, обычно «дежурят» представители таких востребованных госструктур, как Пенсионный фонд, ГУВД и прокуратура, руководство городской администрации и думы. Марафон прямых линий проходит впервые.

Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Мы все вопросы проанализируем и, собственно, все горячие темы определим. И донесём через какое-то время решение данных проблем до тех, кто к нам обращается".

Звонки на горячую линию в течение дня шли непрерывно, что наглядно показывает, насколько такой формат общения с депутатами гордумы востребован. И, вероятно, станет регулярным.