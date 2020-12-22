← ПГАТУ назван лучшим вузом по организации работы студотрядов
В Краснокамске осуждена бухгалтер школы, присвоившая более 2,7 млн рублей →
Чудеса пиротехники выбираем правильно
Сезонные рейды по точкам продажи праздничной пиротехники стартовали сегодня в Перми - проверяют правила продажи и контингент покупателей. За ходом рейда в Кировском районе Перми следит Максим Пеккер.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
ПГАТУ назван лучшим вузом по организации работы студотрядов
Жителей края предупредили о гололеде и снегопадах
В Нытвенском районе на трассе М7 "Волга" произошла серия ДТП
Число скончавшихся от коронавируса в Прикамье превысило тысячу человек
В Перми наградили победителей конкурса школьных экологических проектов
В Перми изъято 1630 контрафактных аксессуаров для смартфонов
Чусовским очистным сооружениям исполнилось полвека
Прокуратура нашла нарушения при реализации нацпроектов «Образование» и «Демография»
2021 год Пермь встретит без традиционного фейерверка
В Перми стартовал марафон «Дума онлайн»
Добавить комментарий: