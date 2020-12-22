В Краснокамске осуждена бухгалтер школы, присвоившая более 2,7 млн рублей
В суде установлено, что 35-летняя злоумышленница, занимая указанную должность в образовательном учреждении, имея доступ к формированию электронных финансовых документов школы, в период с 2016 года по 2019 год похитила более 2,7 млн рублей. Она вносила недостоверные сведения в зарплатные реестры и заявки на выплату заработной платы, начисляя ежемесячно себе дополнительные суммы в размере от 60 до 90 тыс. рублей. Указанные средства зачислялись ей на дополнительно открытые личные счета в банке, которыми она распоряжалась по своему усмотрению.
"Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил женщину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также удовлетворен иск образовательного учреждения о взыскании с осужденной суммы причиненного материального ущерба, в рамках возмещения которого на ее имущество наложен арест", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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