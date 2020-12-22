В Краснокамске осуждена бухгалтер школы, присвоившая более 2,7 млн рублей

Краснокамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения образования «Стряпунинская средняя общеобразовательная школа». Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере).В суде установлено, что 35-летняя злоумышленница, занимая указанную должность в образовательном учреждении, имея доступ к формированию электронных финансовых документов школы, в период с 2016 года по 2019 год похитила более 2,7 млн рублей. Она вносила недостоверные сведения в зарплатные реестры и заявки на выплату заработной платы, начисляя ежемесячно себе дополнительные суммы в размере от 60 до 90 тыс. рублей. Указанные средства зачислялись ей на дополнительно открытые личные счета в банке, которыми она распоряжалась по своему усмотрению."Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил женщину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также удовлетворен иск образовательного учреждения о взыскании с осужденной суммы причиненного материального ущерба, в рамках возмещения которого на ее имущество наложен арест", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Приговор в законную силу пока не вступил.