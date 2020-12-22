ПГАТУ назван лучшим вузом по организации работы студотрядов
На разных концах страны перед экранами мониторов собрались те, кто работал весь подготовительный и трудовой периоды — студенческие отряды 54-х аграрных вузов. Участников конкурса оценивали по целому ряду критериев: творческие и спортивные соревновнаия, волонтерская деятельность, производство, наличие грамот, дипломов и благодарственных писем, количество бойцов в студенческом отряде и многое другое. В итоге, пермяки стали лучшими.
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