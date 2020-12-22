В Перми изъято 1630 контрафактных аксессуаров для смартфонов

В Перми полицейские провели мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с реализацией продукции с незаконным использованием товарного знака. В рейдах принимал участие представитель компании-правообладателя.

В ходе проверок выявлено 8 торговых объектов, которые осуществляли продажу аксессуаров с признаками контрафактности для смартфонов. В общей сложности у индивидуальных предпринимателей изъято 1630 единиц продукции на сумму более 250 тысяч рублей.

"Весь изъятый товар направлен на экспертизу. В настоящий момент проводится проверка. В случае, если ущерб правообладателю от действий отдельно взятого ИП составит менее 250 тысяч, то предприниматель будет привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Санкция статьи предусматривает штраф не менее 50 тысяч рублей с конфискацией контрафактной продукции. Если ущерб составит свыше 250 тысяч рублей, то нарушителю грозит уже уголовная ответственность по ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», максимальное наказание которой предусматривает до 2 лет лишения свободы", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.