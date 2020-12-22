Чусовским очистным сооружениям исполнилось полвека

Трудно представить систему водоснабжения Перми такой, какой она была еще полвека назад. Именно столько - пятьдесят лет - в эти дни отмечают Чусовские очистные сооружения.Насосная станция Чусовских очистных сооружений. Отметка - минус 22 метра. Здесь вода из реки начинает свой путь до того момента, когда окажется в городской системе водоснабжения. За работой всех узлов специалисты следят 24 часа в сутки. Визуально и с помощью программного комплекса.В настоящее время ЧОС обладает потенциалом для снабжения всей Перми и даже соседнего Краснокамска. Этому предшествовала масштабная реконструкция, которая велась компанией «Новогор-Прикамье» с 2010 года. В результате построены два резервуара чистой воды, модернизирована насосная станция первого подъёма.Ещё полвека назад всех этих строений здесь не было. Большекамский водозабор работал на пределе. Воду, кончено, подавали и предприятиям, и жилому сектору, но в первую очередь заводам. Люди могли получить живительную влагу лишь на один час и то ночью. Очистные сооружения на реке Чусовой были построены за три года. Первую воду с ЧОС пермяки получили 25 декабря 1970 года. С этого момента неизменным осталась главная миссия – обеззараживание и очищение воды.Людмила Курочкина, начальника фильтровальной станции Чусовских очистных сооружений: "В течение последних 10 лет было реконструировано 11 осветителей, теперь это осветители-рециркуляторы. После этого, естественно, улучшилось качество воды первой ступени очистки. Капремонт 11 фильтров был, там произвели замену фильтрующей загрузки".Сегодня Чусовской водозабор - это сложный комплекс сооружений, где используются современные технологии. Всего здесь работает 86 человек. От этих конкретных людей зависит водоснабжение, а значит, жизнь и комфорт мегаполиса.