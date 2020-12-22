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В Перми наградили победителей конкурса школьных экологических проектов
Фёдор Харитонов, победитель конкурса «Пермь – мастерская будущего-2020»: "Бёрдинг – это наблюдение за птицами, которые находятся на территории города или края".
В прошлом году ребята из 132-й школы тоже заявлялись на конкурс, и карта стала продолжением сотрудничества коллектива учебного учреждения и нефтяников.
Особенность проекта в том, что наблюдать за птицами можно и летом, и зимой, и если воспользоваться специальной картой, можно узнать, что, например, в Черняевском лесу больше 20 видов птиц и точно определить, кто перед вами чирикает.Конечно, это не единственные участники. Ещё восемь проектов, радеющих за всё то, что начинается с приставки «эко» отмечены наградами и призами. Среди них – школа №135, ученики которой взяли шефство над долиной реки Ива, третьеклассники из «Мастерграда» рассказали о природе со сцены, а учащиеся школы «ЭнергоПолис» сняли о речке Мулянка фильм.
За 14 лет существования конкурса «Пермь – мастерская будущего» воплотились в жизнь более 200 проектов. Каждый из них – это «кирпичик», из которых строится будущее Прикамья. Вера Мартынюк, помощник Генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»: "Мы вкладываем подрастающее поколение, чтобы выросли новые люди, которые уже будут с правильным взглядом на жизнь. Мы рассказываем о своем предприятии, рассказываем о том, что мы делаем, чтобы они тоже понимали, что компания «ЛУКОЙЛ» и наше предприятие вкладывает все, как в улучшение экологической безопасности, так и в воспитание нравственных ценностей".
Завершением церемонии стал мастер-класс по изготовлению новогодней композицией из нобилиса: пушистой голубой хвои на память о мероприятии и отправка открыток с пожеланиями призёрам уже следующего – 15-го по счёту, а значит юбилейного экологического конкурса.
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