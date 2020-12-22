Прокуратура нашла нарушения при реализации нацпроектов «Образование» и «Демография»

Прокуратура Пермского края проверила исполнение законодательства в сфере реализации нацпроектов «Образование» и «Демография» в Министерстве образования и науки Пермского края.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения при предоставлении субсидии частным дошкольным образовательным организациям для создания мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осуществлении закупок оборудования для реализации проектов «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего».Только в период прокурорской проверки в октябре 2020 начата работа по освоению 228 млн рублей, полученных Министерством в качестве субсидий около года назад на внедрение в более чем 100 школах целевой модели цифровой образовательной среды.Отсутствие должного контроля со стороны ответственных лиц ведомства в 7 муниципальных образованиях привели к нарушению сроков создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проекта «Современная школа», несоблюдению требований по формированию их материальной базы.При реализации мероприятий проекта «Успех каждого ребенка» рядом горрайпрокуроров выявлены факты злоупотреблений при освоении бюджетных средств, выделенных на проведение ремонта спортивных залов, приобретение спортивного оборудования.По итогам проверок прокуратурой края в Министерство образования и науки Пермского края внесено представление, по результатам рассмотрения которого привлечено 4 должностных лиц.В настоящее время принимается комплекс мер по устранению выявленных недостатков.