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В школах Перми вновь пройдёт выдача сухих пайков
В настоящее время в каждой школе организована работа по формированию и выдаче сухих пайков. В них входит перечень продуктов, согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Варианты сухих пайков получены из министерства образования Пермского края и являются едиными для всех территорий Пермского края, в том числе Перми.
На пунктах выдачи продуктовых наборов обеспечены необходимые меры санитарной безопасности. Всего планируется выдать порядка 13 500 сухих пайков льготным категориям учащихся. В прошлом месяце было выдано 18 830 продуктовых наборов учащимся льготных категорий 5-11-х классов, включая учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья и школ-интернатов с ограниченными возможностями здоровья.
Подробнее с графиком выдачи продуктовых наборов в каждой школе можно ознакомиться на сайте образовательного учреждения.
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