В школах Перми вновь пройдёт выдача сухих пайков

В школах Перми 22 и 23 декабря будут выдаваться продовольственные наборы семьям с детьми 5-8-х и 10-х классов, которые относятся к льготной категории учащихся и находятся сейчас на дистанционном обучении. К таким категориям относятся малоимущие и многодетные, семьи, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости, семьи, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп, семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети-инвалиды, ВИЧ-инфицированные, а также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.В настоящее время в каждой школе организована работа по формированию и выдаче сухих пайков. В них входит перечень продуктов, согласованный с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю. Варианты сухих пайков получены из министерства образования Пермского края и являются едиными для всех территорий Пермского края, в том числе Перми.На пунктах выдачи продуктовых наборов обеспечены необходимые меры санитарной безопасности. Всего планируется выдать порядка 13 500 сухих пайков льготным категориям учащихся. В прошлом месяце было выдано 18 830 продуктовых наборов учащимся льготных категорий 5-11-х классов, включая учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья и школ-интернатов с ограниченными возможностями здоровья.Подробнее с графиком выдачи продуктовых наборов в каждой школе можно ознакомиться на сайте образовательного учреждения.