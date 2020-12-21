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На ремонт пострадавшего от пожара дома на Студенческой, 20 выделены средства
Для проведения восстановительных работ потребуется более 5 млн рублей. Восстановительные работы включают в себя устройство новой стропильной системы и кровли, а также обследование, проектные работы, оценку достоверности сметной стоимости, строительный контроль. Плановый срок окончания всех работ – март 2021 года.
Кроме того, как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, из резервного фонда администрации города дополнительно выделено 1,036 млн рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам, квартиры которых пострадали в результате тушения пожара. Сумма, которую получит каждая семья, зависит от размера ущерба, определённого по результатам обследования квартир. Всего из резервного фонда помощь получат жители 16 квартир. Жильцам еще 5 квартир, по которым ущерб составил до 6,5 тысяч рублей, будет оказана единовременная материальная помощь.
Напомним, пожар в доме на Студенческая, 20 произошел рано утром 3 декабря - загорелась крыша. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. Никто не пострадал. Прокуратура Мотовилихинского района выявила нарушения в деятельности управляющей компании "Наш район". Именно эта организация обслуживала пятиэтажку. Как считают в прокуратуре, компания не предпринимала меры по нормальному обслуживанию и эксплуатации электрооборудования дома, что могло привести к ЧП. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
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