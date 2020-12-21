На ремонт пострадавшего от пожара дома на Студенческой, 20 выделены средства

Власти Перми выделили средства из резервного фонда на ремонт дома по улице Студенческой, 20, пострадавшего от пожара. Решение было принято на внеочередном заочном заседаним комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми под председательством временно исполняющего полномочия главы Перми Алексея Дёмкина.Для проведения восстановительных работ потребуется более 5 млн рублей. Восстановительные работы включают в себя устройство новой стропильной системы и кровли, а также обследование, проектные работы, оценку достоверности сметной стоимости, строительный контроль. Плановый срок окончания всех работ – март 2021 года.Кроме того, как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, из резервного фонда администрации города дополнительно выделено 1,036 млн рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам, квартиры которых пострадали в результате тушения пожара. Сумма, которую получит каждая семья, зависит от размера ущерба, определённого по результатам обследования квартир. Всего из резервного фонда помощь получат жители 16 квартир. Жильцам еще 5 квартир, по которым ущерб составил до 6,5 тысяч рублей, будет оказана единовременная материальная помощь.Напомним, пожар в доме на Студенческая, 20 произошел рано утром 3 декабря - загорелась крыша. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. Никто не пострадал. Прокуратура Мотовилихинского района выявила нарушения в деятельности управляющей компании "Наш район". Именно эта организация обслуживала пятиэтажку. Как считают в прокуратуре, компания не предпринимала меры по нормальному обслуживанию и эксплуатации электрооборудования дома, что могло привести к ЧП. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.