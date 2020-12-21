Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← На сцене Театра-Театра состоится церемония вручения "Золотых Масок"

В школах Перми вновь пройдёт выдача сухих пайков →

На ремонт пострадавшего от пожара дома на Студенческой, 20 выделены средства

Власти Перми выделили средства из резервного фонда на ремонт дома по улице Студенческой, 20, пострадавшего от пожара. Решение было принято на внеочередном заочном заседаним комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Перми под председательством временно исполняющего полномочия главы Перми Алексея Дёмкина.
Для проведения восстановительных работ потребуется более 5 млн рублей. Восстановительные работы включают в себя устройство новой стропильной системы и кровли, а также обследование, проектные работы, оценку достоверности сметной стоимости, строительный контроль. Плановый срок окончания всех работ – март 2021 года.
Кроме того, как сообщили в департаменте социальной политики администрации Перми, из резервного фонда администрации города дополнительно выделено 1,036 млн рублей для оказания единовременной материальной помощи гражданам, квартиры которых пострадали в результате тушения пожара. Сумма, которую получит каждая семья, зависит от размера ущерба, определённого по результатам обследования квартир. Всего из резервного фонда помощь получат жители 16 квартир. Жильцам еще 5 квартир, по которым ущерб составил до 6,5 тысяч рублей, будет оказана единовременная материальная помощь.
Напомним, пожар в доме на Студенческая, 20 произошел рано утром 3 декабря - загорелась крыша. Жильцов пришлось срочно эвакуировать. Никто не пострадал. Прокуратура Мотовилихинского района выявила нарушения в деятельности управляющей компании "Наш район". Именно эта организация обслуживала пятиэтажку. Как считают в прокуратуре, компания не предпринимала меры по нормальному обслуживанию и эксплуатации электрооборудования дома, что могло привести к ЧП. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Опубликовано: 21.12.2020 в 17:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

На сцене Театра-Театра состоится церемония вручения "Золотых Масок"

В крае начали выдавать лекарства больным с неподтвержденным диагнозом COVID-19

Краснокамских врачей продолжают снабжать горячими обедами и средствами индивидуальной защиты

В Прикамье начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с неподтвержденным диагнозом "коронавирус"

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.12.2020

В Перми вручили премию "Признание"

В Перми подводят итоги благоустройства

В Перми 6-летний ребенок получил травму, катаясь на тюбинге

Пермь принимает Всероссийский форум национального единства

2 ледовых катка открылись в Бардымском районе


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← На сцене Театра-Театра состоится церемония вручения "Золотых Масок"

В школах Перми вновь пройдёт выдача сухих пайков →

Обратите внимание

в Перми

В Перми состоялся фестиваль «Просвет»
В минувшие выходные в Перми прошел фестиваль
21.12.2020 в 15:46

Метки: в Перми, Культура

В Перми появились новые свето-иллюминационные элементы
Светящиеся объекты украсили улицу Ленина, «Тихий» Компрос, площадь у Дворца культуры им. Калинина, сад им. Миндовского. В планах – монтаж светового фонтана на площади перед Театром-Театром, установка «Снежинок» на разделительном газоне по улице Ленина. Новые световые растяжки появятся по улице Сибирской от улицы Монастырской до площади Карла Маркса, будет смонтирована растяжка на улице Попова. Преобразятся Театральный сквер и «Пермские ворота». Арт-объект «Космос» будет установлен на Комсомольской площади. Всего город украсят более 2,3 тысяч свето-иллюминационных элементов, 700 из них – новых.
21.12.2020 в 11:10

Метки: Культура, в Перми

«Дон Жуан» - большая премьера в Пермском театре оперы и балета
В Пермском театре оперы и балета состоялась премьера. Зрители увидели знаменитую оперу Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» в современной постановке режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева. На пермской сцене история о герое - любовнике, его женщинах и возмездии превращается в драму о порядке и хаосе, а сам Моцарт оказывается пророком нашего времени.
18.12.2020 в 15:20

Метки: в Перми, Культура

Ожидание праздника: в Перми создают новогоднее настроение
В Перми озвучили план празднования Нового года. Ледового городка на эспланаде нынче не будет, но зато появятся 5 пешеходных маршрутов и 2 тысячи световых объектов.
17.12.2020 в 09:25

Метки: Культура, Общество, в Перми

В Перми чествовали бронзовых призеров Первенства России среди команд первой лиги
В Перми состоялось чествование бронзовых призеров женского футбола Первенства России среди команд Первой Лиги. Все они воспитанники Академии игровых видов спорта Пермского края.
16.12.2020 в 17:19

Метки: Спорт, в Перми, В России

В России

Пермь попала в число наименее дружелюбных городов
Пермь попала в число наименее дружелюбных городов по версии сайта Одноклассники. Рейтинг был составлен после анализа комментариев пользователей и оценок к фотографиям. Всего с помощью машинного алгоритма проанализировали 43 миллиона активных пользователей. Выяснилось, что наиболее доброжелательные пользователи живут в Алтайском и Забайкальском крае, в Кемеровской области, Татарстане и Самарской области. Наименее доброжелательные пользователи «Одноклассников» живут в Пермском и Хабаровском крае. Они чаще ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии, большая часть которых пришлась на третий квартал 2020 года.
21.12.2020 в 17:00

Метки: В России, Культура, Общество, Интернет

В Перми чествовали бронзовых призеров Первенства России среди команд первой лиги
В Перми состоялось чествование бронзовых призеров женского футбола Первенства России среди команд Первой Лиги. Все они воспитанники Академии игровых видов спорта Пермского края.
16.12.2020 в 17:19

Метки: Спорт, в Перми, В России

Из Перми до Крыма за 75 часов
В свой первый рейс из Перми сегодня отправился поезд
16.12.2020 в 12:25

Метки: В России, Общество

Самолет МС-21-310 с пермскими двигателями совершил первый полет
Самолет МС-21-310, оснащенный пермскими двигателями ПД-14, совершил первый полет. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации
15.12.2020 в 11:14

Метки: Наука и техника, Сделано в Перми, В России

Пермяки вошли в число победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior ПФО
Пермяки в списке победителей Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior Приволжского федерального округа. Это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, аббревиатура в данном случае расшифровывается как Национальная технологическая инициатива. Участниками заключительного этапа стали 228 учеников 5−7 классов, успешно прошедших отбор.
07.12.2020 в 17:20

Метки: Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2020«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.12.2020

В ПФР разъяснили порядок единовременных выплат к Новому годуВ ПФР разъяснили порядок единовременных выплат к Новому году

В школах Перми вновь пройдёт выдача сухих пайковВ школах Перми вновь пройдёт выдача сухих пайков

На ремонт пострадавшего от пожара дома на Студенческой, 20 выделены средстваНа ремонт пострадавшего от пожара дома на Студенческой, 20 выделены средства

Пермь попала в число наименее дружелюбных городовПермь попала в число наименее дружелюбных городов

В Цирке упала слонихаВ Цирке упала слониха

Медики пояснили порядок выдачи бесплатных лекарств больным COVID-19​Медики пояснили порядок выдачи бесплатных лекарств больным COVID-19​

Обещали прибавки к пенсии: возбуждено дело о мошенничестве в отношении 14 человекОбещали прибавки к пенсии: возбуждено дело о мошенничестве в отношении 14 человек

В Перми состоялся фестиваль «Просвет»В Перми состоялся фестиваль «Просвет»

На сцене Театра-Театра состоится церемония вручения "Золотых Масок" На сцене Театра-Театра состоится церемония вручения "Золотых Масок"

В каких странах можно получить ВНЖ без постоянного проживания?В каких странах можно получить ВНЖ без постоянного проживания?

Выдавали себя за медработниц. В Прикамье «гастролерши» из Рязанской области обокрали пенсионеркуВыдавали себя за медработниц. В Прикамье «гастролерши» из Рязанской области обокрали пенсионерку

Фонду «Дедморозим» нужна помощь неравнодушныхФонду «Дедморозим» нужна помощь неравнодушных

В крае начали выдавать лекарства больным с неподтвержденным диагнозом COVID-19В крае начали выдавать лекарства больным с неподтвержденным диагнозом COVID-19

В Перми появились новые свето-иллюминационные элементыВ Перми появились новые свето-иллюминационные элементы

В Перми изменился маршрут автобусов №4 и №30В Перми изменился маршрут автобусов №4 и №30

Определен подрядчик на модернизацию системы водоснабжения в ЛысьвеОпределен подрядчик на модернизацию системы водоснабжения в Лысьве

За минувшие сутки в Прикамье выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом За минувшие сутки в Прикамье выявлено 333 новых случая заражения коронавирусом

Краснокамских врачей продолжают снабжать горячими обедами и средствами индивидуальной защитыКраснокамских врачей продолжают снабжать горячими обедами и средствами индивидуальной защиты

В Прикамье начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с неподтвержденным диагнозом "коронавирус"В Прикамье начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с неподтвержденным диагнозом "коронавирус"

В Прикамье состоятся соревнования по плаванию в холодной водеВ Прикамье состоятся соревнования по плаванию в холодной воде

В ОК МАТРАС появились высококачественные матрасы CorettoВ ОК МАТРАС появились высококачественные матрасы Coretto

На трассе «Пермь – Ильинский» произошло ДТП На трассе «Пермь – Ильинский» произошло ДТП

В Кизеле на железнодорожном переезде произошло ДТПВ Кизеле на железнодорожном переезде произошло ДТП

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную