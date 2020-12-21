В ПФР разъяснили порядок единовременных выплат к Новому году
Новую выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.
Особенностью новой выплаты станет то, что она будет выплачена по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически. Подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, представлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.
Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах Пенсионного фонда.
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