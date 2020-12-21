На сцене Театра-Театра состоится церемония вручения "Золотых Масок"

Пермь попала в число наименее дружелюбных городов по версии сайта Одноклассники. Рейтинг был составлен после анализа комментариев пользователей и оценок к фотографиям. Всего с помощью машинного алгоритма проанализировали 43 миллиона активных пользователей. Выяснилось, что наиболее доброжелательные пользователи живут в Алтайском и Забайкальском крае, в Кемеровской области, Татарстане и Самарской области. Наименее доброжелательные пользователи «Одноклассников» живут в Пермском и Хабаровском крае. Они чаще ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии, большая часть которых пришлась на третий квартал 2020 года.