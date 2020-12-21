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На сцене Театра-Театра состоится церемония вручения "Золотых Масок"
По итогам Национальной театральной Премии «Золотая Маска»–2020, Театр-Театр стал пятикратным лауреатом и установил свой новый рекорд – 5 премий, которые все были отданы мюзиклу «Винил».
В церемонии примет участие президент Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Игорь Костолевский.
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