В крае начали выдавать лекарства больным с неподтвержденным диагнозом COVID-19

В Прикамье бесплатные лекарства начали выдавать амбулаторным пациентам с неподтвержденным диагнозом коронавирус, но имеющим соответствующие симптомы. Ранее обязательным условием для получения препаратов был положительный тест на инфекцию, либо внебольничная вирусная пневмония.Выдача лекарств началась в конце ноября. Сам процесс не изменился: решение принимает медработник. При осмотре он оценивает состояние больного и решает, какие именно препараты необходимо выписать.Сейчас бесплатные медикаменты получают около трех с половиной тысяч пациентов. Медик выдаст лекарства сразу же после того, как пациент подпишет согласие на приём медикаментов. Запаса должно хватить более чем на 12 тысяч жителей Пермского края. На закупку препаратов направлено почти 98 млн рублей.