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Краснокамских врачей продолжают снабжать горячими обедами и средствами индивидуальной защиты
Каждый день в определенное время в Краснокамскую горбольницу прибывает курьер - сотрудникам, которые работают в ковидном отделении, привозят горячие обеды.
Такую поддержку организовал общественный совет при главном враче, который возглавляет краевой парламентарий Юрий Чечёткин.
Юрий Чечёткин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Сложный год для нас был, можно бесконечно критиковать ситуацию, а можно что-то делать. Ситуацию меняем к лучшему, помогаем сотрудникам, медперсоналу".
В период пандемии общественный совет мобилизовал силы - предприятия города откликнулись, чтобы поддержать больницы и поликлиники - горячие обеды, средства индивидуальной защиты, бытовая техника.
Оксана Яшманова, врач: "Общественный совет он участвует в различных сферах жизни, нашей больницы, начиная с ковидного отделения и заканчивая детством!".
Для маленьких пациентов в детской поликлинике организовали целую игровую зону - очень полезно перед походом к врачу или уже после приёма, говорят специалисты.
В краснокамское общество инвалидов Юрий Чечёткин привёз подарочные наборы, которые отправятся к ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
Также в приёмной депутата стартовала традиционная акция «Чудеса под Новый год» - краснокамцы присылают маленькие произведения искусства, которые очень скоро отправятся по разным адресам с наилучшими пожеланиями.
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