В Прикамье начали выдавать бесплатные лекарства пациентам с неподтвержденным диагнозом "коронавирус"

В Прикамье начали выдавать бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с неподтвержденным диагнозом "коронавирус", но имеющим соответствующие симптомы. Ранее обязательным условием для получения препаратов был положительный тест на инфекцию, либо внебольничная вирусная пневмония.Марина Митрофанова, заведующий терапевтическим отделением ГКП №2: "Мазок также может быть отрицательным при различных видах пневмонии. Но мы тоже понимаем, что пневмония в настоящее время чаще всего ковидная. И этому пациенту также будет выдан весь набор необходимых лекарственных средств".Сам процесс выдачи лекарств не изменился. При осмотре врач оценивает состояние больного и решает, какие препараты необходимы. Пациент должен подписать согласие на прием медикаментов. Сейчас бесплатные лекарства получают около трех с половиной тысяч человек. Запаса должно хватить более чем на 12 тысяч жителей Пермского края. На закупку препаратов по поручению Владимира Путина направлено почти 98 миллионов рублей.Анна Демина, врач-терапевт, участковый ГКП №2: "В набор препаратов, собранный для пациентов, входят противовирусные, а также по показаниям: антибиотики и антикогулянты, а также, парацетамол. Антикогулянты выдаются на месяц, поскольку приём необходим длительное время для профилактики осложнений, таких как тромбозы".