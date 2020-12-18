В Перми подводят итоги благоустройства

В Перми к Новому году стали украшать не только улицы, но и дворы. В частности, свою праздничную ёлку готовятся нарядить жители дома №9 на Фонтанной. Это станет своеобразным завершением благоустройства всей территории, которое провели в этом году.Удобно, как для прогулок с трехлетней дочкой, так и для более серьезных активностей, рассказывает о новой спортивной площадке молодая мама Оксана Телешова. На улице Фонтанной объект появился осенью этого года и сразу стал местом притяжения для детворы.Оксана Телешова, житель дома по ул. Фонтанная: "Постоянно здесь ребята играют".Помимо площадки, на Фонтанной в этом году благоустроили двор. Сейчас он под снегом. Однако жильцы дома №9 помнят всё.Алефтина Александровна: "Лестницы сделаны, тротуары. Забетонировали всё, площадку сделали".В соседнем квартале "Гулливер" долгое время молодые семьи волновал вопрос нехватки детских садов поблизости. Дошкольное учреждение, которое было сдано в этом году, решило проблему. Садик рассчитан на 160 детей.И это далеко не полный список сделанных работ в Историческом и Новом центре города. Итоги года подвела депутат Пермской Думы Наталья Мельник. В этом году в её округе благоустроены дворы, придомовые территории и проезды по улицам Краснофлотской 36, Малой Ямской 5а, Чернышевского 4а до Чернышевского 8. Отремонтирован подход для людей с ограниченными возможностями здоровья к бюро медико-социальной экспертизы на улице Островского 55.Выполнен ремонт тротуаров по улицам Елькина и Куйбышева, Фонтанной и Островского, Народовольческой и Революции. Для детей установлены детские игровые площадки во дворах на Седова, Рабоче-Крестьянской и улице Г. Звезда.Также, в рамках федеральной поддержки программы "Комфортная городская среда" выполнен комплексный ремонт дворов на Краснова и Революции. Особое внимание реконструкции фасадов зданий и автомобильных дорог. Отремонтировано 20 домов и свыше 30 тысяч кв.м. дорог на улицах Пионерская, Г.Звезда, Швецова, Глеба Успенского, Полины Осипенко.Наталья Мельник, депутат Пермской городской Думы: "В этом году по трем программам - а у нас достаточно большая сумма потрачена на благоустройство нашего округа 18-го. Я надеюсь на то, что большое количество отремонтированных дворов, междворовых проездов, фасадов домов — это тот результат, который не могут не увидеть жители. Мы продолжаем строить детские площадки, детки наши почти все уже имеют возможность, если не в своём дворе, то в соседнем кататься на горках или на каруселях".Тем временем, в Историческом центре города полным ходом идёт новогоднее оформление улиц. Что касается жильцов по улице Фонтанная, в эти выходные они поставят у себя праздничную ёлку.