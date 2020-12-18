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В Перми 6-летний ребенок получил травму, катаясь на тюбинге
Бабушка мальчика позвонила на телефон экстренных служб. На место выехали сотрудники службы спасения и «скорая». Спасатели эвакуировали ребенка с обрыва и передали медикам.
"17 декабря ребенок поступил в отделение реанимации. Его состояние стабилизировали, сегодня пациента переведут в отделение нейрохирургии. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи Краевой детской клинической больницы проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Жизни малыша ничего не угрожает", - сообщили в Краевой детской клинической больнице.
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