В Перми 6-летний ребенок получил травму, катаясь на тюбинге

В Кировском районе 6-летний мальчик получил травму позвоночника, катаясь на тюбинге. Как пишет "Комсомольская правда"-Пермь", несчастный случай произошел 17 декабря около дома на улице Кировоградской, 72. Ребенок вместе с бабушкой пошли кататься с горки на тюбинге. В какой-то момент «ватрушка» уехала в крутой обрыв, высотой около 5 метров.Бабушка мальчика позвонила на телефон экстренных служб. На место выехали сотрудники службы спасения и «скорая». Спасатели эвакуировали ребенка с обрыва и передали медикам."17 декабря ребенок поступил в отделение реанимации. Его состояние стабилизировали, сегодня пациента переведут в отделение нейрохирургии. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи Краевой детской клинической больницы проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий. Жизни малыша ничего не угрожает", - сообщили в Краевой детской клинической больнице.