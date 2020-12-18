В Перми вручили премию "Признание"

С 17 по 19 декабря для пермяков и гостей города будет работать новогодняя ярмарка в Дзержинском районе по адресу: проспект Парковый, 66 (площадка возле гипермаркета «Лента»). Время работы ярмарки: с 12:00 до 20:00. На ярмарке жители смогут приобрести всё для новогоднего стола: домашние колбасы, мясные деликатесы, полуфабрикаты (пельмени, котлеты, вареники, сырники), сушёные ягоды и грибы, молочную продукцию, леденцы и расписные пряники, а также сувениры и подарки, изготовленные руками пермских мастеров.