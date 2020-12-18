Пермь принимает Всероссийский форум национального единства

В Перми в эти дни проходит 7-й традиционный форум национального единства. На 4 дня столица Прикамья стала площадкой, где представители органов власти, эксперты и ученые со всех уголков России в формате открытого диалога в режиме онлайн и оффлайн обсуждают вопросы национальной политики и межнациональных отношений в России. Особое внимание в программе форума уделяется изучению и трансляции лучших практик в области этнокультурного развития народов и поддержки языкового многообразия регионов России. Александр Черных, член-корреспондент РАН: "Задачи решаются разные. Это и позиционирование Перми и края как важной федеральной площадки, которая действительно серьезно подходит к тематике национальной политики, которая имеет богатейший опыт».Для участников и гостей подготовлена деловая часть с дискуссиями, курсами повышения квалификации, а также презентации книг и заседания по определенным тематикам. Кроме того, в рамках форума традиционно пройдет всероссийский конкурс лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.Светлана Смирнова, председатель совета Ассамблеи народов России: "Прежде всего это повышение профессионального уровня, это активизация гражданского сектора, тех людей, которые работают в сфере национальных отношений, чтобы показать, что наша сфера важна».