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Пермь принимает Всероссийский форум национального единства
Для участников и гостей подготовлена деловая часть с дискуссиями, курсами повышения квалификации, а также презентации книг и заседания по определенным тематикам. Кроме того, в рамках форума традиционно пройдет всероссийский конкурс лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.
Светлана Смирнова, председатель совета Ассамблеи народов России: "Прежде всего это повышение профессионального уровня, это активизация гражданского сектора, тех людей, которые работают в сфере национальных отношений, чтобы показать, что наша сфера важна».
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