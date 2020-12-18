2 ледовых катка открылись в Бардымском районе

В Бардымском районе открылись сразу два ледовых катка - в центре самой Барды и в селе Елпачиха. Местная детвора получила возможность приобщиться к хоккею и фигурному катанию. Сделать это могут и взрослые, когда на льду не будет детей.Сборная команда "Краснояр" побеждает соперников сборной Елпачихи со счётом 4:2 на открытии зимнего ледового сезона.Матч не выставочный. В Бардымском районе есть свой регулярный чемпионат. 5 команд в двух возрастах играют каждые выходные по круговой системе. На деле- ездят друг к другу в сёла. Тур в Елпачихе прошёл на площадке, которую построили ещё летом. В её первом варианте есть прорезиненное покрытие, обустроены поля для игры в баскетбол, волейбол и футбол. А высокие хоккейные борта дают возможность использовать спортобъект в течение всего года. На его строительство из бюджета министерства спорта Пермского края направлено 3 млн руб., почти столько же – из местной казны. Халиль Алапанов, глава Бардымского муниципального округа: "Участвуя в различных программах, основное внимание надо уделять развитию именно спорта. Потому что здесь занимаются наши дети. Это не только в райцентрах, и в других населённых пунктах. Благодаря строительству таких плоскостных сооружений наши дети смогут качественно заниматься спортом, и , конечно, вырастут настоящими большими людьми".Глава округа Халиль Алапанов не скрывает, что искренний фанат хоккея. Трое его детей ежедневно расчехляют коньки. Чтобы как можно больше мальчишек и девчонок поступали так же, в Бардымском округе с энтузиазмом планируют и возводят плоскостные и многофункциональные спортобъекты. И получается, благодаря совместной работе жителей, руководства территории и правительства края. Например, каток около местного Дома творчества построили в рамках программы развития сельских территорий.На территории Бардымского сельского поселения сразу три школы: общеобразовательная, гимназия и коррекционная. Все ученики смогут приходить на этот каток для занятий физкультурой.Краевое министерство спорта планирует активно использовать опыт Бардымского района и рекомендует территориям, подавая заявки на участие в программе, предусматривать установку на площадках хоккейных бортов. Чтобы сделать работу спортивного объекта всесезонным.Татьяна Чеснокова, министр физической культур и спорта Пермского края: "Это предусмотрено правилами предоставления грантовых субсидий из бюджета Пермского края. Однако не все территории у нас этой возможностью пользуются. И большинство делает только универсальные игровые площадки для баскетбола, мини- футбола, а Барда уже традиционно не первый год делает хоккейные коробки. Нам кажется, что это очень хорошая практика".Всего в этом году при поддержке краевого правительства в территориях Прикамья будет обустроена 41 открытая площадка. Такое же количество запланировано на 2021 год.