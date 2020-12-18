В Прикамье защитят права дольщиков

Пермский край заключил дополнительное соглашение о софинансировании с Федеральным Фондом защиты прав дольщиков. В документ вошли ещё пять проблемных объектов расположенных в Перми. Речь идёт о домах ЖК «Авиатор» и «Триумф». В региональном Минстрое отметили, что решение по мерам поддержки дольщиков этих домов будет приятно после формирования реестров требований участников строительства.Ольга Пирожкова, заместитель директора ГКУ «Управление по реализации жилищных программ Пермского края»: "Соглашение действует в редакции допсоглашения, в него вошли 40 объектов. Финансирование на восстановление прав всех этих граждан заложено 1,8 млрд рублей. До конца декабря мы ожидаем по некоторым из домов принятия решения, по оставшимся это первое полугодие 21 года".Ранее Федеральным Фондом защиты прав дольщиков были приняты решения по 24 домам о достройке или выплате денежных компенсаций. Ускорить принятие решений по проблемным домам получилось благодаря личному участию главы региона Дмитрия Махонина в переговорах с руководствам Фонда.Решение о выплатах принято в том числе по «Первому пермскому микрорайону», где из 393 дольщиков выплаты получили уже 283 человека. Сумма рассчитывается индивидуально, она достигает 50 тыс. рублей тысяч рублей за 1 кв. м.Виктория Дубовцева, председатель ЖСК «Первый пермский микрорайон»: "На сегодняшний день это единственный вариант, который действительно рабочий, то что люди могут получить и получают настоящие деньги, которыми могут распоряжаться самостоятельно. Часть денег идёт на покрытие ипотеки, если осталась, тот кто её закрыл, может вложиться в новое жилье".