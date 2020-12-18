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ГТО: в Прикамье подвели итоги года
Марина Зиннер, замминистра физической культуры и спорта Пермского края: "Можно сказать, что мы перестроились в новый формат, сумели выполнить поставленные перед нами задачи. В частности, перед нами была поставлена задача федеральным оператором ГТО. По выполнению норм ГТО - примерно 15 тысяч человек- мы этот показатель выполнили. Следует отметить, что по пропаганде ГТО с 40-го места мы поднялись на 16".
На конференции назвали лидеров рейтинга по реализации комплекса ГТО в Прикамье. Благодарственные письма и сертификаты на получение спортивного оборудования вручили представителям 6 муниципалитетов: Барды, Лысьвы, Кунгура, Чусового, Соликамска и Перми.
Также состоялась торжественная церемония наделения полномочиями «Лицо ГТО» Перми. В этом году почётный статус присвоен Василию Кузнецову, координатору федерального проекта «Детский спорт» в Пермском крае и куратору пермского центра тестирования, который в этом году вошёл в топ-6 всероссийского рейтинга.
Василий Кузнецов, депутат Пермской городской думы, координатор федерального проекта «Детский спорт» в Пермском крае, член центрального совета Всероссийской федерации Школьного спорта: "Растёт интерес как к комплексу ГТО, так и к деятельности нашего муниципального центра, который на Танкистов-19 открыт. Надо сказать, что для нашей страны это уникальный совершенно комплекс, где мы объединили воедино 3 технологических цикла: и методическое сопровождение, и обучение тому, как нужно саму процедуру тестирования проходить, и непосредственно, сама процедура".
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