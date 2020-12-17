В Прикамье стартовал «Марафон добрых дел»

В Прикамье стартовал зимний этап «Марафона добрых дел». Это масштабная благотворительная акция, цель которой поддержать самые разные сферы жизни. «Марафон добрых дел» - традиционная акция лукойловцев. Первая встреча около Уинской больницы и акция «Врачебный десант». Фельдшеры округа получают в подарок специальные сумки, которые сами по себе хороши, а начинка еще лучше.Гульсум Байметова, фельдшер: "Градусник есть, маски, шпателя – весь набор, необходимый для оказания неотложной помощи".Гульсум Байметова довольна. Хорошее подспорье в работе, так что подарок пригодится. Наборы отправятся в разные ФАПы Уинского округа. В целом по краю таких сумок будет 76.Александр Романов, главный врач Уинской ЦРБ: "Прежде всего, пациенты ФАПов должны обследоваться на дому. И эта помощь, поступившая от компании «ЛУКОЙЛ», будет актуальна и востребована в территории".Недалеко от больницы гостей встречает спортивная школа «Юникс». В рамках акции «ЛУКОЙЛ» «Здоровье нации» прибыли подарки, которые пригодятся местным волейболистам. Этот вид спорта в округе на подъеме. Так что сетки, мячи, секундомеры точно пригодятся.Виктория Кочинова, директор Уинской ДЮСШ «Юникс»: "По рейтингу района волейбол стоит на первом месте, как вид, который мы продвигаем и где есть хорошие результаты".В течение многих лет нефтяники поддерживают районы по разным направлениям: оборудование для врачей, инвентарь и экипировка для сторонников здорового образа жизни. 161 спортивная организация Прикамья на сегодняшний день получила поддержку от лукойловцев. Алексей Инюткин, начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Охватывается максимальное число сфер деятельности. Это и социалка, и культура, и здравоохранение. Поэтому здесь компания верна своим традициям".А это акции «Адреса милосердия» и «Новогодний подарок» в действии. Место встречи – Озерский психоневрологический интернат. Сюда прибыли сладкие сюрпризы и елка.Более 12 лет проходят такие акции. География обширна, так же как и поддержка. Это оборудование, представления и концерты, подарки в преддверии праздничных дней.До Нового года остается две недели.