На предприятии «Пермские минеральные удобрения» приняли коллективный договор

В филиале «Пермские минеральные удобрения» компании «Уралхим» приняли новый коллективный договор, рассчитанный на три года. Включённые в него социальные льготы заметно превышают требования законодательства и отраслевые соглашения. Из-за эпидемиологической ситуации конференция проходила в онлайн формате. Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»: "В целом данный формат взаимодействия с учетом средств коммуникации позволяет более-менее диалог выстроить и провести. Есть возможность задать вопросы, на них ответить, что-то обсудить".В 2019 году на реализацию коллективного договора было направлено 177,5 миллионов рублей. В расчете на одного сотрудника филиала, расходы на обеспечение социальных льгот и гарантий за отчетный период составили более 221 тысячи.
Документ за предыдущий период стал основой нового колдоговора. Так, по уровню зарплаты компания остается в лидерах химической отрасли края. Также в приоритете - соблюдение всех требований охраны труда: обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты. Уделяется внимание и заботе о здоровье людей: представляются путёвки в санатории и профилактории, а для детей работников организуется отдых в лагерях.
Галина Балдуева, председатель ППО «Пермские минеральные удобрения»: "За принятие коллективного договора проголосовали 680 человек, против - один человек, воздержались 5 человек. Принято большинством голосов".
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