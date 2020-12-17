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Найдены нарушения в работе УК, обслуживающей горевшую пятиэтажку на Студенческой →
В Пермском крае усилена работа снегоуборочной техники на региональных трассах
В настоящее время в расчистке снежных заносов задействовано более 150 единиц техники. По мере необходимости количество спецтранспорта будет увеличено. Автопарк УАДиТ насчитывает более 400 машин.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2020
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