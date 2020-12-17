Спрятал теплицу за шкафом - в Перми задержали гровера

В Перми с поличным за сбыт марихуаны задержали 29-летнего гровера. В полицию поступила информация о том, что микрорайона Голованово сбывает марихуану узкому кругу лиц из рук в руки. В ходе проведенной спецоперации мужчину задержали с поличным на пороге его собственной квартиры.Гровер выращивал коноплю в теплице за дверцами шкафа-купе. Палатка была оснащена системами полива, освещения и вентиляции. Сыщики изъяли у задержанного порядка 50 граммов готовой к употреблению марихуаны.Сам пермяк тоже был не прочь попробовать собственный продукт. Задержанный рассказал, что употребляет наркотики около 2 лет."За отказ от прохождения освидетельствования мировой суд поместил гровера на 10 суток в спецприёмник для административно арестованных. По отбытию срока следователи будут решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По факту незаконного оборота наркотических средств в отношении 29-летнего пермяка возбуждено уголовное дело.