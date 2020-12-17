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Спрятал теплицу за шкафом - в Перми задержали гровера
Гровер выращивал коноплю в теплице за дверцами шкафа-купе. Палатка была оснащена системами полива, освещения и вентиляции. Сыщики изъяли у задержанного порядка 50 граммов готовой к употреблению марихуаны.
Сам пермяк тоже был не прочь попробовать собственный продукт. Задержанный рассказал, что употребляет наркотики около 2 лет.
"За отказ от прохождения освидетельствования мировой суд поместил гровера на 10 суток в спецприёмник для административно арестованных. По отбытию срока следователи будут решать вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту незаконного оборота наркотических средств в отношении 29-летнего пермяка возбуждено уголовное дело.
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