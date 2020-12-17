"Умный лес" контролирует вырубку леса из космоса

В Добрянском районе проверили вырубки в рамках проекта "Умный лес". По закону, теперь здесь должны высадить новые деревья. Как лес контролируют из космоса?Контроль с высоты не отменяет личного обхода. Инспекция государственного лесного надзора проверяет делянки в Добрянском районе. Этот отдавался в аренду частникам для заготовки дров. Теперь инспекторам предстоит оценить масштаб повреждений.Подсчитать оставшийся на делянке подрост получится только после схода снега. Михаил Крупин, местный лесничий, затем будет принимать участок у арендатора, и решать, как именно восстанавливать лес.Даже зимой можно заметить многое. Например, куча веток на самом деле специальный вал, борющийся с эрозией почвы и обеспечивающий плодородный слой будущему подросту. К лету его и видно не будет – ляжет под тяжестью снега. Хотя наличие такого рва – обязательное требование Минприроды. Он скрывает повреждения, нанесенные тракторами.Валерий Волянюк, ведущий специалист отдела Государственного лесного надзора Министерства природных ресурсов Пермского края: "Чтобы предотвратить дальнейшие эрозии или размывание, эти порубочные остатки по технологии укладываются на тракторный ход".Другой участок - сразу через дорогу. В числе прочих 402 гектаров в крае находится в долгосрочной аренде ООО «Уралбумага» группы предприятий ПЦБК. Срок аренды – 49 лет. Так что к освоению леса здесь подходят серьезно. В каждом из 10 лесничеств предприятие готовит лес для производства бумаги и картона. Как итог – каждый 20-й гофроящик в России выпущен на ПЦБК.Серьезно подходят и к восстановлению леса. Совместно с правительством Пермского края предприятие стало инициатором разработки проекта «Умный лес».Александр Сухановский, заместитель генерального директора ГП ПЦБК: "За счет программы «Умный лес», использования средств объективного контроля мы снимаем субъективность, и мы видим, что реально происходит на больших территориях. Это позволяет еще и охватить контролем полностью, допустим, Добрянское лесничество".Имя еще одного участника проекта – Центра космических технологий и услуг – говорит за себя. Взгляд из космоса, со спутников, позволяет фиксировать любые изменения на лесной карте, будь то пожар или незаконная вырубка. Плюс можно составить четкий план восстановления. В ПЦБК за последние пять лет высадили лес на площади 7100 гектаров. 1610 гектаров восстановлено только в этом году.