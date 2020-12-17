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Следователи выясняют обстоятельства смерти пассажира самолета "Москва-Пермь"
По предварительным данным, сегодня в 3 часа 56 минут местного времени в аэропорту «Большое Савино» произвел посадку самолет «Airbus А 320» авиакомпании «S7», , на борту которого один из пассажиров почувствовал недомогание. При посадке самолета сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса аэропорта совместно с врачами бригады скорой помощи поднялись на борт, где констатировали смерть 41-летнего мужчины.
"В настоящее время следователями Уральского следственного управления на транспорте СК России проведен осмотр места происшествия, опрашиваются работники аэропорта, медицинский персонал, пассажиры и члены экипажа воздушного судна, назначена судебно- медицинская экспертиза, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.
По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.
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