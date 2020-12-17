На Коммунальном мосту произошла авария с участием автобуса

Настоящий транспортный коллапс случился накануне в центре Перми. Причиной стала крупная авария на Коммунальном мосту. Водитель автобуса не сумел вовремя затормозить и влетел в стоящую впереди "Ауди", она угодила в еще один автомобиль. Автобус также от удара развернуло, и в него въехала "Тойота". В результате ДТП оказались перекрыты две полосы движения. В аварии пострадали два человека. Они госпитализированы.