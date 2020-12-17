В три деревни Кунгурского района пришло голубое топливо

Сразу 700 семей из трех деревень Кунгурского района получили возможность подключить свои дома к голубому топливу. Сегодня здесь закончили строительство нового газопровода.Врезка нового газопровода в действующую сеть — завершающий этап газификации деревни. Дальше — заключение договоров на поставку и соединение с оборудованием в домах.Так как трубы газовики проложили прямо к дому, затраты на подключение к газу сократились, рассказывает Ольга Хорвацкая, житель деревни Катино. Сейчас для подачи топлива всё готово. Мысли только о будущем.Ольга Хорвацкая, житель деревни Катино: "Не будет пыли, во-первых, которая идёт из кочегарки, от угля. Придёшь уже домой с работы, а тут уже тепло". Выполнение краевой программы по газификации в Кунгурском районе завершилось на полгода раньше. Подключиться к голубому топливу сейчас могут около 700 семей в Катино, Шарташах и Новоселах.А вот в соседней деревне Семсовхоз в Кунгурском районе газ уже есть. Теперь печки в домах жильцы будут использовать лишь в качестве декораций или в экстренных ситуациях.Спустя месяц выражение «тёплый приём гостей» Любовь Собакина воспринимает буквально. Батареи горячие вне зависимости от работы печки. А на разогрев воды для чая требуется пять минут, вместо получаса.Любовь Собакина, житель посёлка Семсовхоз: "Здесь горит очень хорошо. А раньше у нас баллоны были, чуть-чуть горел огонь. А сейчас только поставишь, и быстро всё закипает и варится".Газификация в районе продолжается. Сейчас началось строительство распределительного пункта в соседнем поселке Бымок. Возможность подключиться к газу там появится у 250 семей. Новые сети также установят в Троицке — они охватят 135 домов. Завершить строительство обоих объектов планируется в следующем году.Иван Денисов, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Наша основная задача — не просто газифицировать, а чтобы газ появился на конфорке и в газовом котле у каждого жителя, чтобы это было доступное топливо".Всего же, в 2020-м в Прикамье газифицировано больше 9 тысяч семей. Сегодня голубым топливом охвачено 63% жилищного фонда. К концу 2025 года губернатор региона Дмитрий Махонин поставил задачу увеличить показатели до 66% с учетом новой застройки. Всего до конца 2025 года к газу планируется подключить больше 35 тысяч домов Пермского края.