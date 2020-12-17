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"Пермское лесничество" объявило цены на живые ели
По информации ГКУ «Пермское лесничество» стоимость елей в 2020 году составит:
– высотой до 1 м – 24,20 рублей за штуку,
– высотой 1,1 – 2 м – 48,36 рублей за штуку,
– высотой 2,1 – 3 м – 72,50 рублей за штуку,
– высотой 3,1 – 4 м – 96,73 рублей за штуку,
– свыше 4,1 м – 145,10 рублей за штуку.
Документом, разрешающим гражданам вывоз елей от места их заготовки до места установки, является договор купли-продажи.
Согласно действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов рубка деревьев, в том числе хвойных пород запрещена.
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