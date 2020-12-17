"Пермское лесничество" объявило цены на живые ели

Жителям Перми, желающим приобрести живую ель к новогодним праздникам, необходимо обратиться в ГКУ «Пермское лесничество» в селе Култаево, адрес: улица Романа Кашина, 81, телефоны: 294-80-23, 294-82-98 или в ГКУ «Закамское лесничество», расположенное в Перми по адресу: улица Маршала Рыбалко, 119, телефоны: 284-04-35, 284-04-42.По информации ГКУ «Пермское лесничество» стоимость елей в 2020 году составит:– высотой до 1 м – 24,20 рублей за штуку,– высотой 1,1 – 2 м – 48,36 рублей за штуку,– высотой 2,1 – 3 м – 72,50 рублей за штуку,– высотой 3,1 – 4 м – 96,73 рублей за штуку,– свыше 4,1 м – 145,10 рублей за штуку.Документом, разрешающим гражданам вывоз елей от места их заготовки до места установки, является договор купли-продажи.Согласно действующему лесному законодательству на территории пермских городских лесов рубка деревьев, в том числе хвойных пород запрещена.