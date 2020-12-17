"Мы не хотим болеть раком!" Пермяки устроили стихийный митинг против строительства вышки сотовой связи

В микрорайоне Кислотные дачи жители частного сектора возмущены тем, что возле их домов на Кукуштанском переулке начали строить вышку сотовой связи. Работы начались неделю назад. Расстояние от ближайшего забора около 2 метров. Жители аргументируют свою позицию тем, что опасаются за свое здоровье. В Орджоникидзевском районе, и в частности в микрорайоне Кислотные дачи есть много пустующей земли, на которой нет домов, детсадов - почему бы не построить вышку там, считают жители. Как рассказали пермяки, они обратились в администрацию и прокуратуру своего района, а также написали письмо президенту РФ. Подробности выяснял Максим Пеккер.