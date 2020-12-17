"Мы не хотим болеть раком!" Пермяки устроили стихийный митинг против строительства вышки сотовой связи
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.12.2020
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.12.2020
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