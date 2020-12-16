В Перми впервые за 20 дней пошёл снег

Как и обещали синоптики, в Перми после полудня пошел снег впервые за последние 20 суток. Сильного снегопада не будет. Небольшие осадки должны прекратиться уже к выходным.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Прибавка снежного покрова составит около 2 сантиметров, то есть выпадет до 2 мм осадков в жидком эквиваленте. Следующий, более значительный снегопад ожидается с вечера четверга. Прибавка снежного покрова может составить 4-5 см в Перми, по востоку края еще больше. Температура в ночь на пятницу и утром в пятницу повысится до -5...-8 градусов, это будет самый теплый период этой недели. Во второй половине дня в пятницу ожидается резкое похолодание, связанное с арктическим вторжением в тылу циклона. Вероятный фон минимальной температуры составит 22-27 градусов мороза. В субботу дневная температура будет около 20 градусов мороза. В воскресенье температура начнет постепенно расти, увеличится облачность".