← В Перми разыскивают водителя, сбившего девочку в Кировском районе
В Пермском крае официально стартовали продажи живых елей
Всего будет организовано больше 60 точек по продаже живых елей, места размещения и даты работы базаров указаны на карте. Елочные базары расположены рядом с ТЦ и продуктовыми супермаркетами шаговой доступности. При этом в Минпромторге Прикамья для глав муниципальных образований разработаны рекомендации по определению мест продажи живых елей и новогодних сувениров.
Более 30 точек по продаже новогодних деревьев организуют в 28 муниципалитетах: Березниках, Добрянке, ЗАТО Звездный, Ильинском, Кунгуре, Соликамске, Суксуне, Сиве, Осе, Кудымкаре, Лысьве, Нытве, Красновишерске, Чердыни, Краснокамске и других населенных пунктах.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми разыскивают водителя, сбившего девочку в Кировском районе
Пермяк задержан за аферу с 20 тоннами риса. Мужчину разыскивали 4 года
ИГЖН Прикамья помогла вернуть жителям более 9 млн руб., переплаченных за коммунальные услуги
Пермский авиадвигатель ПД-14 встал на крыло
Чем запомнится пермякам экс-мэр Дмитрий Самойлов
В Перми принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Временно исполняющим полномочия главы Перми назначен Алексей Дёмкин
В крае завершилось строительство всех запланированных в этом году площадок ГТО
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2020
Министерство образования призвало учителей не ставить двойки на дистанте
Добавить комментарий: