В Пермском крае официально стартовали продажи живых елей

На территории Перми и Пермского края начали работу елочные базары. Они продолжат работу до 31 декабря включительно.Всего будет организовано больше 60 точек по продаже живых елей, места размещения и даты работы базаров указаны на карте. Елочные базары расположены рядом с ТЦ и продуктовыми супермаркетами шаговой доступности. При этом в Минпромторге Прикамья для глав муниципальных образований разработаны рекомендации по определению мест продажи живых елей и новогодних сувениров.Более 30 точек по продаже новогодних деревьев организуют в 28 муниципалитетах: Березниках, Добрянке, ЗАТО Звездный, Ильинском, Кунгуре, Соликамске, Суксуне, Сиве, Осе, Кудымкаре, Лысьве, Нытве, Красновишерске, Чердыни, Краснокамске и других населенных пунктах.