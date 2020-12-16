В Прикамье растет количество обращений за госуслугами в электронном виде
В целом в 2020 году жители Пермского края зарегистрировали на Едином портале государственных услуг более 2 млн различных заявлений. Лидерство удерживает сервис «Запись на прием к врачу» - жители Пермского края воспользовались им почти 936 тысяч раз. В 2020 году эта цифра стала два раза больше по сравнению с предыдущим годом. На втором месте – Единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет - 293 тысяч заявлений. На третьем – услуга информирования зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе пенсионного страхования - 275 тысяч обращений.
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