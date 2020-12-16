В Перми разыскивают водителя, сбившего девочку в Кировском районе

ГИБДД города Перми разыскивает свидетелей ДТП в Кировском районе с участием несовершеннолетнего пешехода. Происшествие случилось накануне днем."В 11 часов 30 минут по улице Калинина со стороны улицы Адмирала Ушакова в направлении улицы Юнг Прикамья двигался неустановленный автомобиль, который в районе дома №66 допустил наезд на девушку, 2006 года рождения. Последняя переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После совершения наезда водитель место автоаварии покинул", - рассказали в ОГИБДД г. Перми.По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.Сотрудники автоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными и откликнутся всех, кому известны марка и госномер автомобиля, водитель или другие обстоятельства ДТП, а также имеется запись с видеорегистратора.Всю известную информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.