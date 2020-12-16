← Пермяк задержан за аферу с 20 тоннами риса. Мужчину разыскивали 4 года
В Перми разыскивают водителя, сбившего девочку в Кировском районе
"В 11 часов 30 минут по улице Калинина со стороны улицы Адмирала Ушакова в направлении улицы Юнг Прикамья двигался неустановленный автомобиль, который в районе дома №66 допустил наезд на девушку, 2006 года рождения. Последняя переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. После совершения наезда водитель место автоаварии покинул", - рассказали в ОГИБДД г. Перми.
По факту оставления места ДТП проводится административное расследование.
Сотрудники автоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными и откликнутся всех, кому известны марка и госномер автомобиля, водитель или другие обстоятельства ДТП, а также имеется запись с видеорегистратора.
Всю известную информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяк задержан за аферу с 20 тоннами риса. Мужчину разыскивали 4 года
ИГЖН Прикамья помогла вернуть жителям более 9 млн руб., переплаченных за коммунальные услуги
Пермский авиадвигатель ПД-14 встал на крыло
Чем запомнится пермякам экс-мэр Дмитрий Самойлов
В Перми принята программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Временно исполняющим полномочия главы Перми назначен Алексей Дёмкин
В крае завершилось строительство всех запланированных в этом году площадок ГТО
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.12.2020
Министерство образования призвало учителей не ставить двойки на дистанте
С начала пандемии в Прикамье выявлено свыше 25 тысяч инфицированных COVID-19
Добавить комментарий: