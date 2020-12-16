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Пермяк задержан за аферу с 20 тоннами риса. Мужчину разыскивали 4 года
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, злоумышленник, являясь директором организации, заключил контракт с поставщиком. Предметом договора являлась поставка 20 тонн риса. Введя в заблуждение представителей, гражданин не выполнил обязательства по договору и продал товар третьим лицам. Причиненный ущерб превысил 800 тысяч рублей. Потерпевшая сторона обратилась в полицию, следствием было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. После этого коммерсант пустился в бега.
В течение четырех лет гражданин скрывался от правоохранительных органов, однако в декабре этого года был задержан в Краснодарском крае и доставлен в Пермь. Мужчине предъявлено обвинение. Он дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.
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