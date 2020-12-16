Чем запомнится пермякам экс-мэр Дмитрий Самойлов
Дмитрий Самойлов, глава Перми с 2013 по 2020 гг.: "Конечно, непривычно обращаться к вам через монитор, а если честно, то очень сложно и волнительно найти правильные слова и смыслы, чтобы упаковать наши семь лет совместной работы жизни города в те минуты, которые сегодня у меня есть. Наверно, самое главное то, что мы с вами правильно определили городские болевые точки и проблемы, которые требовали системного и постоянного внимания".Дмитрий Самойлов – потомственный строитель. Впервые муниципалитет стал сам выступать заказчиком строительства школ, детских садов. До этого выкупали готовый объект у застройщиков. При этом школы, бассейны не строили десятилетиями. Начали возводить муниципальные дома для переселения жителей из аварийных зданий, в разы увеличили объем финансирования расселения из непригодного жилья.
Город выполнил крупные дорожные стройки: на улице Героев Хасана на пересечении с Транссибом был построен новый путепровод без остановки движения поездов, расширена улица Макаренко, реконструирована площадь Восстания, отремонтированы пути на Северной дамбе. Традицией стало каждый год приводить в порядок не менее одного миллиона квадратных метров дорожного полотна с пятилетней гарантией от подрядчика.Чем больше изменений происходит, тем больше планов на будущее. И с этим сложно не согласиться. Из ближайши – 300-летие краевой столицы.
В юбилейном списке – реконструкция улицы Революции с прокладкой новых трамвайных путей, возвращение исторического облика Комсомольского проспекта, ремонт набережной. Также произошло возрождение муниципального автопарка, обновление транспорта – закупка новых автобусов и трамваев, внедрение платных парковок.Подаренный на память коллаж напомнил Дмитрию Самойлову о временах, когда еще не существовало Пермского марафона. И это, кстати, пример одного из многих событий, где фраза «принял личное участие» - не журналистский штамп.
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