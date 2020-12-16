Пермский авиадвигатель ПД-14 встал на крыло

Поистине историческое событие произошло для всей отечественной авиации. В Иркутске состоялся полуторачасовой полет первого российского самолета МС-21, укомплектованного новыми двигателями из Перми ПД-14. Над их созданием трудились больше 10 лет. Этого ждали больше тридцати лет! Первый российский самолет МС-21-310 с новыми пермскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полёт. Дебютное пилотирование доверили экипажу в составе летчиков-испытателей Василия Севастьянова и Андрея Воропаева. И вот он — отрыв от земли.Испытание самолёта прошло на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полёта - 1 час 25 минут. За это время лётчики проверили режимы работы силовой установки, управляемость, а также функционирование рулевых систем. За процессом следила вся страна. В том числе и Пермский край.Молодые сотрудники «Пермских моторов» - Валерий Чегодаев и Александра Крутикова — признаются, это тоже их заслуга! Молодой человек, например, разрабатывает лопатки турбины из легчайшего титана.Валерий Чегодаев, мастер производственного участка АО «ОДК-Пермские моторы»: "Если смотреть с самого зачатка, то начинаются они, как мы называем с болванки. Это литейная заготовка, которую мы уже подвергаем ряду операций, тем самым её изготавливаем в окончательном виде".А вот проектировкой деталей для ПД-14 занимается Александра Крутикова. Она инженер-конструктор.Александра Крутикова, инженер-конструктор АО «ОДК-Пермские моторы»: "Берёт гордость, что я работаю в такое время, и приложила свои усилия к разработке нового двигателя". И таких людей тысячи. Над созданием двигателя трудились больше 10 лет. Конструкторы внедрили 16 ключевых технологий. В том числе, продвинутую систему охлаждения, позволяющую турбине работать при максимальных температурах.Одним из первых двигатель был презентован лично Владимиру Путину в 2015 году.Так же, как и новый двигатель, самолёт МС-21 стал первым лайнером подобного типа, полностью разработанным и выпущенным в современной России. Работы над ним велись параллельно в Иркутской компании. Теперь по прогнозам экспертов, доля российского автопрома на мировом рынке гражданских лайнеров может занять до 10% в своем сегменте. МС-21 или по-другому «Магистральный самолет XXI века». Он отличается повышенным комфортом для пассажиров. Здесь предусмотрен широкий проход между креслами для удобства, а также большие иллюминаторы.Попасть в лайнер и увидеть всё лично жители страны смогут уже в следующем году. Это дата запуска в серийное производство самолёта с пермскими двигателями.